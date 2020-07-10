В оккупированной Макеевке Донецкой области наблюдателям ОБСЕ отказались предоставлять информацию о погибшем подростке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на отчет ОБСЕ.

Отмечается, что сотрудники больницы в оккупированной Макеевке отказались сообщать наблюдателям СММ ОБСЕ информацию о гибели 15-летнего парня в результате взрыва в одном из жилых домов города.

Медицинский персонал макеевской больницы сказал сотрудникам наблюдательной миссии, что данную информацию они могут предоставлять только членами незаконных вооруженных формирований "ДНР".

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Известно, что в минувшее воскресенье, 5 июля, в девятиэтажном доме в микрорайоне "Зеленый" в подконтрольной "ДНР" Макеевке произошел взрыв, в результате которого погиб 15-летний ученик школы №50 Сергей Балабанов. Его забрали в больницу, однако от полученных ран он скончался в реанимации.

Соседи рассказали, что на момент взрыва подросток находился дома один. 

О данном случае также есть информация на Telegram-канале "Блог донецкого бандеровца".

Сообщается, что 15-летний парень дождался, когда мать уйдет на работу, и решил "поиграть с боевой гранатой, которая взорвалась у него в руках. 

Также "Донецкий бандеровец" сообщает, что 15-летний подросток собирался поступать в военное училище "ДНР".

Опубликовано и фото подростка на фоне флага террористической "ДНР".

"Говорят, что гранату ему дал знакомый и сказал, мол, она учебная. По другой версии, граната была его отца, который служил", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупированный Донецк зачищают от российских флагов: красноречивое фото.

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