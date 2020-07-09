У Запоріжжі затримали любителів "руського миру", які агітували за створення так званої "Запорізької народної республіки"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Так, у Запоріжжі СБУ затримала групи сепаратистів, які пропагували в регіоні ідеї "руської весни" та закликали створити "ЗНР".

Відомо, що зловмисники були членами одного з проросійських радикальних рухів, який виступає за відділення південно-східних регіонів від України та за створення псевдореспублік на кшталт "ДНР" та "ЛНР".

За інформацією СБУ, після невдалої спроби захоплення влади в Запоріжжі навесні 2014 року, коли патріотично налаштовані мешканці міста феєрично закидали яйцями і борошном прихильників "руського миру", затримані виїхали на територію окупованого Луганська. Там вони допомагали сепаратистам облаштовувати блокпости та барикади навколо захоплених адміністративних будівель міста, а згодом почали співпрацювати із так званим "силовим блоком" самопроголошених "республік".

Напередодні державних свят затримані сепаратисти розповсюджували в Запоріжжі агітаційні матеріали із закликами до повалення конституційного ладу та створення фейкової "Запорізької народної республіки".

Під час обшуків за місцями проживання сепаратистів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, медалі та нагрудні знаки "ЛНР", "ДНР" і РФ, амуніцію, а також сепаратистську та комуністичну символіку, які є забороненими в Україні, згідно із чинним законодавством.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і за ч. 1 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного режиму) ККУ.

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