Известный писатель Владимир Спиваковский рассказал о том, что может превратить Украину в "алмаз"

По его словам, Украина из черной породы через некоторое время все же превратится в алмаз, хотя этот процесс будет долгим, а огранка будущего бриллианта займет 10-15 этапов, и они уже начались.

Такое мнение он высказал 2016 года на своей странице в Facebook, передает Обозреватель.

"Что бы кто не говорил, а из этой чёрной породы Украину всё-таки превратят в алмаз. Просто огранка происходит долго и в 10-15 этапов. И если каждый раз смотреть только на полуфабрикат, который пачкает руки, то будущее, конечно, неопределённо", - считает он.

Кроме того, он отметил "многострадальный договор о реструктуризации долгов - специально изготовлен так, чтобы потихонечку всё же огранивать беспутную страну, так, чтобы она двигалась в правильном направлении, а не спотыкалась каждый день. И по тому, как панически на верхи действуют окрики мирового альянса, всё далеко небезнадежно".

И в то же время, по его мнению, когда "скандалы выходят из берегов, это лишь убыстряет процесс огранки будущего бриллианта".

"Украинский народ безмолствует всё громче... Но из его недр уже вырисовываются новые вполне приличные интеллектуалы yuppie, которые уже через пару лет покажут нам, как по-настоящему должен выглядеть алмаз. И тогда нам за него дадут не какую-то там жалкую отсрочку долгов на 20 лет, а реальную цену. Кстати, вполне приличную. Просто сейчас ещё не время. Паззл только складывается", - резюмировал писатель.

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