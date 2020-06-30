Письменник Володимир Співаковський шокував прогнозом про майбутнє людства

За його словами, найближчим часом живородна функція людини може зменшитися або взагалі перетворитися на рудимент. Про це він розповів 2018 року в ефірі "Обозреватель.LIVE".

"Ніхто не виключає того, що через 50 років дітей будуть клонувати, і нічого поганого в цьому не буде. Хоча живородна функція людини може зменшитися. Я не оцінюю це. Я просто склав пазл і бачу, що це може бути, ймовірність існує. 5% або 25%, або 100% - ніхто не знає. Але це очевидно", - зазначив він.

Письменник попередив, що майбутні покоління вже зараз потрібно готувати до подібних змін у світі.

"Ми з вами повинні думати про те, щоб готувати молодь до того, чим займатися. Чому до цього не готувати з самого початку? А ви відкрийте підручник з біології. Там немає жодного слова про клонування, там немає ні слова про ГМО", - підкреслив він.

Також раніше повідомлялося, що прозаїк Олег Полоз розповів, як на Донбасі живеться жителям, які мають проукраїнську позицію.

Так, він заявив, що на Донбасі залишилося багато людей з проукраїнською позицією. Письменник зазначив, що вони можуть спілкуватися російською мовою, але це не змінює їх бажання "повернутися назад в Україну".

За словами письменника, дуже легко когось звинувачувати і кричати про патріотизм, перебуваючи на мирній території, а не на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, письменник Винничук розповів, як вчинити з Донбасом.

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