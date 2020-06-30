Писатель Владимир Спиваковский шокировал прогнозом о будущем человечества
По его словам, в ближайшее время живородящая функция человека может уменьшиться или вообще превратиться в рудимент. Об этом он рассказал 2018 года в эфире "Обозреватель.LIVE".
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"Никто не исключает того, что через 50 лет детей будут клонировать, и ничего плохого в этом не будет. Хотя живородящая функция человека может уменьшиться. Я не оцениваю это. Я просто сложил пазл и вижу, что это может быть, вероятность существует. 5% или 25%, или 100% - никто не знает. Но это очевидно", - отметил он.
Писатель предупредил, что будущие поколение уже сейчас нужно готовить к подобным изменениям в мире.
"Мы с вами должны думать о том, чтобы готовить молодежь к тому, чем заниматься. Почему к этому не готовить с самого начала? А вы откройте учебник по биологии. Там нет ни одного слова о клонировании, там нет ни слова о ГМО", - подчеркнул он.
Также ранее сообщалось, что прозаик Олег Полоз рассказал, как на Донбассе живется жителям, имеющим проукраинскую позицию.
Так, он заявил, что на Донбассе осталось много людей с проукраинской позицией. Писатель отметил, что они могут общаться на русском языке, но это не меняет их желания "вернуться назад в Украину".
По словам писателя, очень легко кого-то обвинять и кричать о патриотизме, находясь на мирной территории, а не на Донбассе.
Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.
Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.