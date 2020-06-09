Российский рок-музыкант, лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев указал на опасность, которая нависла над РФ
Так, он заявил, что России не следует радоваться по поводу выхода Великобритании с ЕС, потому что ослабление Европы не является хорошим знаком для РФ.
Об этом идет речь 2016 года в интервью музыканта для 66.ru.
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"Потому что ослабление Европы - это очень плохо для России. Потому что у нас есть внешнеполитические и геополитические враги, которые отнюдь не в Европе располагаются. И поэтому каждый удар по Европе - это и удар по будущему России. По экономике России, уж точно. Чем большее ярмо ляжет на плечи Германии, Франции и той же Великобритании, тем хуже придется нам. Это конечно все ужасно. И главное настолько неожиданно…" - сказал Кортнев.
Он озвучил саму распространенную байку пропагандистов Кремля, заверив, что Россию "гнобит" не Европа, а США.
"Не Евросоюз гнобит Россию, а Америка, это же совершенно очевидно. Евросоюзу разрыв отношений с Россией так же невыгоден, как нам. Надо чуть-чуть на один шаг дальше смотреть", - заявил Кортнев.
Также ранее сообщалось, что Кортнев отметил, что изменил свои взгляды на аннексию Крыма.
По его словам, он не может понять, почему его не пускают в Украину, ведь тот якобы никогда не делал скандальных заявлений о присоединении Крыма к России.
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