Музыкант не понимает того, что происходит в Украине и России

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук сделал заявление о конфликте Украины и России

Вся нынешняя политическая элита России и Украины совершенно не соответствует объемам проблем в современном мире. Такое мнение высказал российский рок-музыкант, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук в интервью RFI.

По мнению российского рок-музыканта Юрия Шевчука, из-за циников у власти в Украине и России простые люди смогут жить нормально не раньше чем через сто лет.

"Я долго искал рифму времени. Конечно, нас наивных просто рвут в разные стороны. Из многих хороших людей пытаются сделать злых. Я хочу найти не меру, а именно ноту, которая сделала бы нас всех чище и добрее. Старые буддисты говорят, что если твои слова рождают ненависть, то значит, что ты неправильно высказался, что-то недодумал", – отметил он.

Музыкант добавил, что не любит политических деятелей и не приемлет противостояния между Украиной и Россией.



"Важно не добавлять зла в этот мир, в эту бесконечную борьбу. "Слава Украине!", "Слава России!", а живут-то херово и те, и другие. Слава-то где? Слава кому? Одни и те же циники у власти – и там, и там. Как я могу приветствовать этот напыщенный пропагандистский угар? Думаю, нам до славы – и украинцам, и россиянам – лет сто, когда наши простые люди начнут жить нормально".

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину.

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