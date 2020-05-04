Лідер групи "ДДТ" Юрій Шевчук розповів про ставлення росіян до українців

Лідер групи "ДДТ" Юрій Шевчук вважає, що росіяни – не пропащий народ, просто їх почуття справедливості не поєднується з реальним життям, а у відносинах з Україною ще не все втрачено.

Про це Шевчук розповів в інтерв'ю Новій газеті.

За його словами, після початку конфлікта з Україною росіяни перестали думати.

"Він (російський народ прим. ред.) просто трошки втомився думати. Не те що б втомився… є довірливість байдужості… Він виживає, і у нього немає сил вірити в добро, тому що вже багато років наше почуття справедливості абсолютно не поєднується з реальним життям", - сказав він.

За його словами, пропаганда Кремля посилила ненависть між двома народами. Але він сподівається - вона не така всесильна і росіяни перестануть вірити всьому, що показують на ТБ.

"Пропаганда встановила ненависть" — згоден… Але не думаю, що вона настільки всесильна, як деякі вважають… І народ у нас не пропащий", - додав Шевчук.

Також раніше повідомлялося, що Юрій Шевчук передрік Росії майбутнє "в обнімку з Північною Кореєю".

Він закликав росіян більше займатися проблемами своєї країни і менше стежити за подіями в Україні. Він також зазначив, що в Росії є над чим попрацювати, тому замість того, щоб лізти до України варто задуматися про своє власне майбутнє.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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