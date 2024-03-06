Після похмурої зими вид рослин і квітів, що проростають, стає святом для очей, тому потрібно знати, що можна посадити вже зараз.

Ви можете додати краси або виростити свої власні рослини, як тільки трохи потеплішає.

Вважаєте за краще ви двір, повний квітів, урожай для кухні або і те, й інше, знання того, з чого почати, що садити навесні.

Отже, що ж посадити навесні: квіти, овочі та трави.

Якщо ви хочете виростити чудовий ароматний квітник, у вас, ймовірно, є безліч варіантів.

У цей час року цвітуть і процвітають багато квіткових і декоративних рослин, тому рішення, що садити навесні буде обмежуватися тільки зоною стійкості, в якій ви живете, і вашими особистими уподобаннями.

У ваших місцевих розсадниках буде безліч декоративних квітів, квітучих ґрунтопокривних рослин, квітучих кущів та багато іншого.

Деякі популярні весняні однорічники включають братки та аліссум, дзвіночки, флокси та іриси – улюблені весняні багаторічні квіти.

Навесні ви також можете посадити безліч поживних та смачних овочів.

Сніговий горошок, салат, капуста, редиска і броколі - це лише деякі з овочів, які ви можете посадити в свій сад ранньою весною і насолодитися ними перед літньою спекою. Морква, цибуля та шпинат також добре ростуть навесні.

А якщо ви подумуєте про додавання на свою ділянку трав, більшість кулінарних трав люблять сонячні дні та помірну весняну температуру.

Деякі трави, які ви хочете посіяти цієї весни, включаючи петрушку, базилік, чебрець і шавлія - ​​легко вирощувати і ідеально підходять для садівників-початківців.

Деякі трави та овочі з'являються щороку після початкової посадки, наприклад спаржа, ревінь, м'ята та орегано.

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