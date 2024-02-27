Выращивание лука может быть полезной, но сложной задачей. Вот несколько секретов успешного выращивания лука в саду различными методами:
1. Выращивание лука из семян.
Семена (чернушки) имеют плотную оболочку, поэтому перед посадкой их необходимо замачивать или стратифицировать.
Выберите хорошо освещенный участок с нейтральной, хорошо дренированной и удобренной почвой (рН 6,5–7).
Подготовьте почву, перекопав ее на глубину штыка лопаты.
Прореживайте сеянцы, когда у них появятся два настоящих листа, оставляя между ними расстояние 2-4 см.
Повторное прореживание проведите при появлении 4–5 листьев, соблюдая расстояние между растениями 4–6 см.
Обеспечьте уход путем рыхления почвы, регулярного полива, прополки и внесения удобрений.
В первой половине вегетации применяют азотно-фосфорно-калийные удобрения, во второй половине — фосфорно-калийные.
Соберите урожай лука-севка перед периодом интенсивных дождей, дайте ему высохнуть на грядке, удалите листья, отсортируйте и высушите перед хранением.
2. Лук-севок.
Весной высаживайте лук-севок в хорошо прогреваемую почву для получения сезонного урожая лука.
Сажайте в оптимальное время, чтобы предотвратить преждевременное всходы или замедление развития.
Соблюдайте схему посадки: 20 см между рядами и 10 см между луковицами, сажая их на глубину 3–4 см.
У лука-севка, выращиваемого на зелень, перед посадкой срезают сухие шейки; у лука сухие шейки оставьте целыми.
Убирают лук в августе-сентябре после полегания и пожелтения листьев.
Не пропустите время сбора урожая, так как через 10 дней лук возобновляет рост и становится непригоден для хранения.
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