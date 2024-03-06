После унылой зимы вид прорастающих растений и распускающихся цветов становится праздником для глаз, поэтому нужно знать, что можно посадить уже сейчас.

Вы можете добавить красоты или вырастить свои собственные растения как только немного потеплеет.

Предпочитаете ли вы двор, полный цветов, урожай для кухни или и то, и другое, знание того, с чего начать, что сажать весной.

Итак, что же посадить весной: цветы, овощи и травы.

Если вы хотите вырастить великолепный ароматный цветник, у вас, вероятно, есть бесчисленное множество вариантов.

В это время года цветут и процветают многие цветочные и декоративные растения, поэтому решение, что сажать весной, будет ограничиваться только зоной устойчивости , в которой вы живете, и вашими личными предпочтениями.

В ваших местных питомниках будет множество декоративных цветов, цветущих почвопокровных растений, цветущих кустов и многого другого.

Некоторые популярные весенние однолетники включают анютины глазки и алиссум, колокольчики, флоксы и ирисы – любимые весенние многолетние цветы.

Весной вы также можете посадить множество питательных и вкусных овощей.

Снежный горошек, салат, капуста, редис и брокколи — это лишь некоторые из овощей , которые вы можете посадить в свой сад ранней весной и насладиться ими перед летней жарой. Морковь, лук и шпинат также хорошо растут весной.

А если вы подумываете о добавлении на свой участок трав, большинство кулинарных трав любят солнечные дни и умеренную весеннюю температуру.

Некоторые травы, которые вы хотите посеять этой весной, включая петрушку, базилик, тимьян и шалфей - легко выращивать и идеально подходят для начинающих садоводов.

Некоторые травы и овощи появляются каждый год после первоначальной посадки, например спаржа, ревень, мята и орегано.

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