Вы можете добавить красоты или вырастить свои собственные растения как только немного потеплеет.
Предпочитаете ли вы двор, полный цветов, урожай для кухни или и то, и другое, знание того, с чего начать, что сажать весной.
Итак, что же посадить весной: цветы, овощи и травы.
Если вы хотите вырастить великолепный ароматный цветник, у вас, вероятно, есть бесчисленное множество вариантов.
В это время года цветут и процветают многие цветочные и декоративные растения, поэтому решение, что сажать весной, будет ограничиваться только зоной устойчивости , в которой вы живете, и вашими личными предпочтениями.
В ваших местных питомниках будет множество декоративных цветов, цветущих почвопокровных растений, цветущих кустов и многого другого.
Некоторые популярные весенние однолетники включают анютины глазки и алиссум, колокольчики, флоксы и ирисы – любимые весенние многолетние цветы.
Весной вы также можете посадить множество питательных и вкусных овощей.
Снежный горошек, салат, капуста, редис и брокколи — это лишь некоторые из овощей , которые вы можете посадить в свой сад ранней весной и насладиться ими перед летней жарой. Морковь, лук и шпинат также хорошо растут весной.
А если вы подумываете о добавлении на свой участок трав, большинство кулинарных трав любят солнечные дни и умеренную весеннюю температуру.
Некоторые травы, которые вы хотите посеять этой весной, включая петрушку, базилик, тимьян и шалфей - легко выращивать и идеально подходят для начинающих садоводов.
Некоторые травы и овощи появляются каждый год после первоначальной посадки, например спаржа, ревень, мята и орегано.
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