Якщо ви нещодавно підключилися до Wi-Fi або зіткнулися з проблемами зникнення сигналів Wi-Fi - це може засмутити більше, ніж очікувалося.

Це призводить до неможливості потокової передачі, скасування завантажень та збоїв у голосових дзвінках.

Якщо ви відчуваєте, що ваш Wi-Fi працює трохи повільно або в'януло, і вам цікаво, що ви можете зробити, щоб поліпшити покриття або швидкість, ви можете виконати деякі з цих кроків. Отже, як покращити сигнал домашнього Wi-Fi

Як покращити сигнал домашнього Wi-Fi – оновіть прошивку вашого Wi-Fi.

Іноді найбільш поширена проблема пов'язана з оновленнями програмного забезпечення, що очікують. Компанії-маршрутизатори оновлюють програмне забезпечення своїх маршрутизаторів, як і телефонні компанії оновлюють свої телефони. Іноді маршрутизатори отримують нову прошивку з міркувань батареї або безпеки.

Як покращити сигнал домашнього Wi-Fi - виберіть правильну частоту

Це дійсно залежить від ваших потреб та розміщення маршрутизатора. Сучасні маршрутизатори тепер мають два різні діапазони. Частоти 2,4 ГГц і 5 ГГц є абсолютно різним цілям, що також залежить від того, де розташований маршрутизатор. Наприклад, якщо швидкість не є вам пріоритетом, а портативність має більше значення, переконайтеся, що ви залишаєтеся на зв'язку на частоті 2,4 ГГц. Ця смуга може покрити більшу відстань, але завдяки низькій швидкості. З іншого боку, якщо вам потрібна висока швидкість інтернету, використовуйте діапазон 5 ГГц, оскільки він може забезпечити неймовірну швидкість в залежності від маршрутизатора.

Мало того, що 5 ГГц забезпечує більш високу швидкість, ви, ймовірно, зіштовхнетеся з меншими перешкодами від інших бездротових мереж та пристроїв. Однак частота 5 ГГц не має достатнього діапазону і ви будете обмежені певною територією. Якщо ви плануєте транслювати фільми і телепередачі і вам потрібна висока швидкість бездротової мережі, ми пропонуємо вам розмістити маршрутизатор поряд з пристроєм потокової передачі або перемістити пристрій потокової передачі ближче до маршрутизатора.

Як покращити сигнал домашнього Wi-Fi – повторювачі Wi-Fi застаріли.

Після розгляду всіх варіантів повторювач Wi-Fi, ймовірно, є найгіршим вирішенням проблем із сигналом. Ми рекомендуємо вам не витрачати гроші на ретранслятор, оскільки він лише ретранслює сигнал вашого маршрутизатора. Можливо, у вас є великий будинок або товсті стіни, через які вам не вистачає сигналу Wi-Fi.

Розширювач діапазону працює так само, як будь-який інший пристрій з IP-адресою. Ви можете зробити те саме зі своїм ноутбуком або телефоном, якщо він підтримує наскрізну передачу Wi-Fi. Натомість, якщо ви хочете раз і назавжди вирішити проблеми з діапазоном сигналу, ми рекомендуємо вам придбати мережу Wi-Fi. Ви можете налаштувати інший маршрутизатор, підключити його через дуже довгий кабель і поліпшити ситуацію. Однак вам доведеться подбати про те, щоб приховати дуже довгий мережевий кабель і повозитися з налаштуваннями DHCP та IP, щоб він працював.

Як покращити сигнал домашнього Wi-Fi - змініть канал

Перешкоди інших електронних пристроїв є однією з основних причин низької швидкості, слабкого сигналу і загальної якості сигналу. Сигнали від ваших смартфонів, смарт-телевізорів, ноутбуків, ПК, пристроїв IoT або будь-якого іншого пристрою, який може обмінюватися даними через Wi-Fi, обов'язково заважатимуть вашій мережі. Також існують перешкоди від інших приладів, таких як мікрохвильові печі та традиційні бездротові телефони.

Щоб вирішити цю проблему, необхідно переключити канал, на якому транслюється бездротова мережа. У налаштуваннях вашого Wi-Fi роутера ви можете змінити канал залежно від типу мережі та завантаженості різних каналів. Ви можете відстежувати перевантаження сигналу за допомогою численних програм на своєму смартфоні або на ПК під керуванням Windows. Просто знайдіть програму для сканування каналів Wi-Fi, і ви зможете візуально побачити навантаження.

Для сигналу 2,4 ГГц ми рекомендуємо використовувати канали 1, 6 і 11, оскільки вони не перекриваються з іншими каналами. Частота 5 ГГц зазвичай використовує канали, які зазвичай не використовуються. Однак, якщо ви все ж волієте його змінити, ви можете зробити це після перевірки перевантаження сигналу вашого маршрутизатора.

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