Вы ничего не потеряете, если воспользуетесь нашей инструкцией.

Вы приобрели новенький смартфон, но старый друг, набитый контактами, приложениями и ценными файлами, остался в прошлом. Не стоит отчаиваться! Современные технологии готовы прийти вам на помощь и перенести всю информацию за несколько минут.

Подробнее о том, как перенести все данные со старого смартфона Android на новый, ничего не потеряв, читайте далее в материале.

Но не все так просто. Единого универсального рецепта не существует: переезд будет проще, если вы остаетесь в пределах одной экосистемы.

Не страшно, мы разберемся во всех тонкостях и подберем оптимальный вариант именно для вас.

1. Путь самурая: резервное копирование

Самый простой и быстрый способ, доступный на устройствах любых производителей. Пункты меню могут немного отличаться, но логика одинакова:

Авторизуйтесь на старом смартфоне в аккаунте Google. Запомните логин и пароль!

Откройте настройки, найдите пункт "Google" → "Резервное копирование". Активируйте "Загружать на Google Drive" или "Автозагрузка от Google One".

Включите новый смартфон, подключитесь к Wi-Fi и нажмите "Начать".

Выберите "Копирование данных со старого устройства" → "Резервная копия с устройства Android".

Выберите нужную резервную копию и дождитесь завершения переноса.

2. Синхронизация с Google: легко и просто

Переносит заметки, контакты, календарь и почту. Приложения придется устанавливать вручную:

На старом телефоне в настройках → "Учетные записи" выберите нужный аккаунт и включите синхронизацию.

На новом смартфоне введите данные того же аккаунта, откройте настройки → "Синхронизировать" и запустите процесс.

3. "Обмен с окружением": Google в помощь

Технология Google, похожая на AirDrop на iPhone:

Включите "Обмен с окружением" на обоих смартфонах (в настройках Bluetooth или приложении Google Files).

Выберите способ передачи данных: мобильный интернет, Wi-Fi или офлайн (с близким расположением устройств).

Нажмите "Поделиться".

4. Старая школа: USB-кабель и MicroSD

Методы для тех, кто любит классику или ограничен беспроводными технологиями:

USB-кабель: подключите смартфон к компьютеру, выберите "Передача данных", переместите файлы в папку и повторите для другого устройства. Не работает с приложениями, контактами и настройками.

MicroSD: вставьте карту памяти в один телефон, перенесите файлы, повторите для другого. Ограничения аналогичны USB-кабелю.

5. Брендовый подход: приложения производителей

Каждая крупная компания предлагает свое приложение для переноса:

Phone Clone от Huawei

от Huawei Smart Switch от Samsung

от Samsung Clone Phone от OnePlus

от OnePlus Mi Mover от Xiaomi

6. Сторонние помощники: свой выбор

Smart Transfer: установите на оба устройства, включите Wi-Fi, выберите передачу/прием данных, отметьте нужные файлы.

X-Transfer: подключите устройства через QR-коды.

Советы на дорожку:

Убедитесь в достаточном объеме памяти на новом смартфоне.

Перед переносом проверьте актуальность данных на старом устройстве.

Создайте резервную копию на компьютер на случай непредвиденных обстоятельств.

Не бегите вперед: внимательно следуйте инструкциям.

Теперь вы готовы "переехать" на новый смартфон без потерь! Пусть процесс будет гладким и беспроблемным, а ваша информация останется в сохранности.

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