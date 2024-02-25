Иногда люди просто покупают новый телефон, когда старый начинает быстро разряжаться: думают, что батарея уже не справляется. Как оказалось, проблема может быть не только в ней.

Многие из нас неоднократно попадали в ситуации, когда телефон в середине дня вот-вот разрядится, смартфон угрожающе мигает красным, а под рукой нет зарядного устройства. И самое обидное в этой истории то, что еще утром заряд телефона был 100% и интенсивно он не использовался. Итак, если вы приходите в ужас от того, насколько быстро разряжается ваш смартфон, то предложенные ниже советы именно для вас.

Итак, если телефон очень быстро "садится", то первым делом нужно протестировать аккумулятор на наличие проблем.

Так, определить наличие проблемы с батареей телефона можно при помощи двух тестов:

Выключите телефон, снимите заднюю крышку и оцените состояние батареи по внешним параметрам. Если она вздута или даже протекла – немедленно замените. Зарядите телефон до 100%, подождите, пока батарея остынет до температуры ниже +28˚С, отключите от сети и нажмите "Выключить". После того, как гаджет пролежит в выключенном состоянии 2 минуты, включите его и оцените заряд. Если он остался на прежнем уровне или опустился на 1% - с батареей все хорошо. Падение заряда на 2% и больше сигнализирует о снижении емкости батареи. Если аккумулятор совсем износился, его опять же следует заменить.

Кстати, очень важно помнить, что высокие и экстремально низкие температуры негативно влияют на срок жизни аккумулятора телефона. Так, идеальная температура для смартфона - от 0 до 15 градусов по Цельсию.

Если же визуально с аккумулятором все хорошо, то причиной быстрой потери заряда смартфоном могут быть, например, фоновые приложения и исправить ситуацию в этом случае можно самостоятельно.

Так, на Android довольно часто возникает ситуация, когда запущенное приложение продолжает работать в фоновом режиме, тем самым "пожирая" заряд аккумулятора. Чтобы проверить, сколько энергии использует каждое приложение, найдите в настройках статистику расхода заряда. На первом месте там будут стоять приложения, которые являются главными "пожирателями" энергии. Их следует переустановить, отключить на устройстве автообновление тех приложений, которые используете не так часто или удалить те, что не нужно.

Если же батарея смартфона в норме, а фоновые программы отключены, но вы и дальше приходите в ужас от того, насколько быстро разряжается телефон, причины могут быть в следующем:

Ошибки в ядре OS или некачественная прошивка. К сожалению, но это уже ошибка разработчиков и исправить ее помогут только в сервисном центре.

Слабый сигнал сетей, к которым подключен телефон. Если гаджет постоянно ищет мобильную сеть или Wi-Fi, его заряд будет садиться невероятно быстро.

Отключите VPN. В фоновом режиме VPN потребляет очень много заряда — не забывайте его отключать, когда он вам не нужен.

Еще причины, почему смартфон может быстро разряжаться:

Задействованные приложения: Некоторые приложения могут использовать большое количество энергии, даже когда они находятся в фоновом режиме. Это может быть связано с постоянной передачей данных, использованием GPS или другими вычислительными ресурсами.

Слабый сигнал сети: Если ваш смартфон находится в зоне с плохим приемом сети (например, в помещении или в области с плохим покрытием), он может использовать больше энергии для поиска сигнала или поддержания соединения, что приводит к ускоренному разряду батареи.

Яркость экрана: Высокая яркость экрана смартфона также может быть причиной быстрого разряда батареи. Чем ярче экран, тем больше энергии он потребляет.

Состояние батареи: Постепенное старение батареи может привести к тому, что она будет держать заряд на меньший период времени, чем раньше. Это естественный процесс, который происходит с батареями с течением времени и числа циклов зарядки/разрядки.

Задействованные фоновые процессы: Некоторые фоновые процессы, такие как синхронизация данных, обновление приложений или поиск обновлений, могут работать даже тогда, когда вы не используете смартфон, что также может привести к быстрому разряду.

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