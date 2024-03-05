Если вы недавно подключились к Wi-Fi или столкнулись с проблемами пропадания сигналов Wi-Fi - это может расстроить больше, чем ожидалось.

Это приводит к невозможности потоковой передачи, отмене загрузок и сбоям в голосовых вызовах.

Если вы чувствуете, что ваш Wi-Fi работает немного медленно или вяло, и вам интересно, что вы можете сделать, чтобы улучшить покрытие или скорость, вы можете выполнить некоторые из этих шагов. Итак, как улучшить сигнал домашнего Wi-Fi

Как улучшить сигнал домашнего Wi-Fi - обновите прошивку вашего Wi-Fi.

Иногда наиболее распространенная проблема связана с ожидающими обновлениями программного обеспечения. Компании-маршрутизаторы обновляют программное обеспечение своих маршрутизаторов так же, как телефонные компании обновляют свои телефоны. Иногда маршрутизаторы также получают новую прошивку из соображений батареи или безопасности.

Как улучшить сигнал домашнего Wi-Fi - выберите правильную частоту

Это действительно зависит от ваших потребностей и размещения маршрутизатора. Современные маршрутизаторы теперь имеют два разных диапазона. Частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц служат совершенно разным целям, что также зависит от того, где расположен маршрутизатор. Например, если скорость не является для вас приоритетом, а портативность имеет большее значение, убедитесь, что вы остаетесь на связи на частоте 2,4 ГГц. Эта полоса может покрыть большее расстояние, но за счет низкой скорости. С другой стороны, если вам нужна высокая скорость интернета, используйте диапазон 5 ГГц, поскольку он способен обеспечить невероятную скорость в зависимости от маршрутизатора.

Мало того, что 5 ГГц обеспечивает более высокую скорость, вы, вероятно, столкнетесь с меньшими помехами от других беспроводных сетей и устройств. Однако частота 5 ГГц не имеет достаточного диапазона, и вы будете ограничены определенной территорией. Если вы планируете транслировать фильмы и телепередачи и вам нужна высокая скорость по беспроводной сети, мы предлагаем вам разместить маршрутизатор рядом с устройством потоковой передачи или переместить устройство потоковой передачи ближе к маршрутизатору.

Как улучшить сигнал домашнего Wi-Fi - повторители Wi-Fi устарели.

После рассмотрения всех вариантов повторитель Wi-Fi, вероятно, является худшим решением проблем со сигналом. Мы рекомендуем вам не тратить деньги на ретранслятор, поскольку он только ретранслирует сигнал вашего маршрутизатора. Возможно, у вас большой дом или толстые стены, из-за которых вам не хватает сигнала Wi-Fi.

Расширитель диапазона работает так же, как любое другое устройство с IP-адресом. Вы можете сделать то же самое со своим ноутбуком или телефоном, если он поддерживает сквозную передачу Wi-Fi. Вместо этого, если вы хотите раз и навсегда решить проблемы с диапазоном сигнала, мы рекомендуем вам приобрести ячеистую сеть Wi-Fi. Вы можете настроить другой маршрутизатор, подключить его через очень длинный сетевой кабель и улучшить ситуацию. Однако вам придется позаботиться о том, чтобы скрыть очень длинный сетевой кабель и повозиться с настройками DHCP и IP, чтобы он работал.

Как улучшить сигнал домашнего Wi-Fi - измените канал

Помехи от других электронных устройств являются одной из основных причин низкой скорости, слабого сигнала и общего качества сигнала. Сигналы от ваших смартфонов, смарт-телевизоров, ноутбуков, ПК, устройств IoT или любого другого устройства, которое может обмениваться данными через Wi-Fi, обязательно будут мешать вашей сети. Также существуют помехи от других приборов, таких как микроволновые печи и традиционные беспроводные телефоны.

Чтобы решить эту проблему, вам необходимо переключить канал, на котором транслируется беспроводная сеть. В настройках вашего Wi-Fi роутера вы можете изменить канал в зависимости от типа сети и загруженности различных каналов. Вы можете отслеживать перегрузку сигнала с помощью многочисленных приложений на своем смартфоне или на ПК под управлением Windows. Просто найдите приложение для сканирования каналов Wi-Fi, и вы сможете визуально увидеть перегрузку.

Для сигнала 2,4 ГГц мы рекомендуем использовать каналы 1, 6 и 11, поскольку только они не перекрываются с другими каналами. Частота 5 ГГц обычно использует каналы, которые обычно не используются. Однако, если вы все же предпочитаете его изменить, вы можете сделать это после проверки перегрузки сигнала вашего маршрутизатора.

Читайте также:

Что нужно сделать, чтобы смартфон не разряжался так быстро: важные хитрости.

Что нужно сделать, чтобы смартфон на Android начал работать намного быстрее.

Как перенести все данные со старого смартфона Android на новый, ничего не потеряв.