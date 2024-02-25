В современном мире мобильные устройства играют значительную роль в повседневной жизни, удовлетворяя разнообразные потребности от коммуникации до работы и развлечений. По сравнению, операционная система iOS считается более стабильной и оптимизированной, однако пользователи Android имеют возможность настраивать свои устройства для улучшения пользовательского опыта.
Подробнее о том, что нужно сделать, чтобы смартфон на Android начал работать намного быстрее, читайте далее в материале.
Недавно Google объявила о новой фишке, которая увеличит скорость работы Android-смартфона на 30%. Это обновление касается Android Runtime - среды внутри ОС, отвечающей за запуск и выполнение основных API. Для ускорения процесса можно скачать патч вручную:
1. Открываем настройки смартфона, переходим в раздел "Приложения", ищем Google Play Services.
2. Нажимаем на иконку приложения и заходим в Google Play.
3. Нажимаем кнопку "Обновить" (Update) и дожидаемся установки апдейта.
После обновления на вашем девайсе будет установлена новая версия Android Runtime. Пользователи на форумах отмечают увеличение скорости обработки команд.
Однако, есть два ограничения:
1. Этот инструмент доступен только на смартфонах Android с поддержкой Google Play Services. Модели Huawei или Honor не поддерживают эту функцию.
2. Обновление доступно только для смартфонов на базе Android 12, 13 и 14.
Этот апдейт вскоре станет доступен и для Android Go - версии ОС для маломощных устройств.
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