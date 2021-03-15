Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала себе в гарячому образі

На фото дівчина здалася в спідниці, яку задерла, панчохах і без трусиків. Образ Олена доповнила картатою сорочкою, яку розкрила, під нею виявилося ще щось мереживне, що додало пікантності декольте. Бюстгальтер Омович вирішила теж не надягати, зате додала окуляри, щоб бути схожою на гарячу вчительку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау, милий дитина, ти мені дуже подобаєшся", "Oooooyy та супер"," Ммм, дуже вогонь, шикарна"," на небі багато зірок, але найяскравіша знаходиться на землі, і це ви"," улюблена в спідничці"," вкусняшка"," ти надихаєш мене на роботу, дитинко", " як завжди! Прекрасна, обожнюю", "Мені подобається бути твоїм чоловіком", "че-то взагалі тут на себе не схожа", "виглядає хорошою дівчиною".

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На відео помітно, що Олена собою задоволена, тому більшість магазинів одягу співпрацюють з дівчиною: Омович не боїться камер і легко розбурхує перетвореннями в будь-яких нарядах.

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