Киевская модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала свою тягу к Востоку
Как пишет Politeka.net, Алена стала популярной инста-дивой и регулярно делится соблазнительными фото в социальных сетях. Красотка не стесняется своих форм и с удовольствием показывает искусственный бюст шестого размера.
Этот раз не стал исключением, Омович надела мини-трусики с золотыми вставками, миниатюрный топ и восточные украшения. Девушка выгнулась на диване, хвастаясь не только бюстом, который выпирал, но ягодицами, а также роскошной фигурой.
Хотя звезда и подписала снимок только смайлами, фанаты не смогли пройти мимо и сразу засыпали кокетку комплиментами: "Круто", "Боже, твоя красота", "Восток дело тонкое", "Замечательный вид", "Какая богиня", "Клеопатра", "Идеальней Алёны нет", "Неземная", "Красивая женщина", "Вы очень слабы, это может вызвать проблемы со здоровьем", "Говорят, что ангелов невозможно сфотографировать… А как же ты?".
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Мы писали, что известная модель Алена Омович продолжает удивлять домашними селфи. В этот раз на жарком селфи модель не постеснялась залезть на стол и показать ягодицы в бикини. Для большей открытости кадра Алена повернулась полубоком, не забыв также потянуть за лямки нижнего белья.
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