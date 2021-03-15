Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в горячем образе

На фото девушка показалась в юбке, которую задрала, чулках и без трусиков. Образ Алена дополнила клетчатой рубашкой, которую распахнула, под ней оказалось еще что-то кружевное, что добавило пикантности декольте. Бюстгальтер Омович решила тоже не надевать, зато добавила очки, чтобы быть похожей на горячую учительницу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау, милый ребенок, ты мне очень нравишься", "Oooooyy да супер", "Ммм, очень огонь, шикарная", "На небе много звезд, но самая яркая находится на Земле, и это вы", "Любимая в юбочке", "вкусняшка", "Ты вдохновляешь меня на работу, детка", "Как всегда! Прекрасна, обожаю", "Мне нравится быть твоим мужчиной", "Че-то вообще тут на себя не похожа", "Выглядит хорошей девушкой".

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На видео заметно, что Алена собой довольна, поэтому большинство магазинов одежды сотрудничают с девушкой: Омович не боится камер и легко будоражит преображениями в любых нарядах.

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