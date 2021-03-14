Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в провокационном образе

На фото Омович показала себя в сапогах и боди, которое совсем не скрыло роскошные ягодицы Алены. Красотка развернулась спиной перед зеркалом, демонстрируя идеальную фигуру и "поджаренные булочки". Девушка оставила волосы распущенными и двигалась в кадре, пытаясь показать себя максимально эффектно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели более 30 тысяч раз и написали комментарии:

"Как-то дешево выглядит, если честно", "Это действительно потрясающе, правда?", "Королева красоты", "Прекрасное тело", "Сексуальная красивая", "Ух ты, это очень красиво", "должно быть, я болен, у меня галлюцинации, потому что я не могу видеть такую идеальную женщину, как ты", "Аппетитная фигура)", Девушка, а вы не подскажите как вас зовут", "Тебе есть что показать или только пятая точка ??", "Так и просится на грех".

Мы писали, что киевская модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала свою тягу к Востоку.

Омович надела мини-трусики с золотыми вставками, миниатюрный топ и восточные украшения. Девушка выгнулась на диване, хвастаясь не только бюстом, который выпирал, но ягодицами, а также роскошной фигурой.

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