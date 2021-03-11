Киевская модель Алена Омович , которую прозвали украинской Кардашьян, попросила выбрать между двумя горячими фото

Как сообщает Politeka.net , известная украинская модель Алена Омович опубликовала в своем Инстаграм кадры нового образа и похвасталась букетом цветов. Девушка разместила два снимка, попросив у фанатов помощи.

Как видно, Алена сидела за рулем автомобиля, демонстрируя смелую блузочку с вырезами, из которой торчало нижнее белье. Декольте оказалось довольно большим, звезда без стыда демонстрировала пышную грудь.

Фанаты не остались равнодушными и написали комментарии к публикации: "Кататься не научилась зато пофоткаться пока можно", "1 замечательный 2 сказочных..классный автомобиль изумительный букет", "Как красиво, еще", "Хороша подружка", "Твоя невероятно красивая форма тела", "Девушка ты просто идеальна", "Я соскучился по тебе", "Огонь", "Вы берете его на пассажирское сиденье или на заднее сиденье?".

Мы писали, что известная модель Алена Омович устроила пикантную примерку топа.

В этот раз, как можно заметить, Омович опубликовала в разделе Стори несколько небольших роликов из примерки в комнате. Алена позировала в тоненьком белом топе без нижнего белья и светлых свободных штанах с широкой штаниной.

Напомним, украинская Кардашьян в соблазнительном белье залезла на столик, сверкая прелестями

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян без лифчика превзошла все ожидания, распахнув халатик