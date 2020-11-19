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В анексованому Росією Криму нарешті визнали проблеми, які не можуть самостійно вирішити

Зокрема, у водосховищах Сімферополя залишилося дуже мало води, а проблема з посухою на півострові стоїть як ніколи гостро.

Таку заяву зробив в ефірі Радіо "Крим" директор з виробництва ГУП "Вода Криму" Ігор Данилович.

За його словами, посуха в Криму "перевершила всі очікування". Крім того, дійшло до того, що в Сімферополі з 16 листопада воду жителям подають по 4 години на добу.

На сьогоднішній день основними джерелами водопостачання міста Сімферополя є водосховища - це Аянське, Сімферопольське і Партизанське, але скоро вода закінчиться і там.

"Сьогодні при проектному обсязі 36 млн Сімферопольського водосховища залишилося 4,9. Партизанське - 34 млн проектного, Залишилося 5 млн кубів. І в Аянському - 3,9 проектний обсяг. Залишилося всього лише 300 тисяч метрів кубічних", - сказав Данилович.

Варто відзначити, що ситуація з водопостачанням Севастополя йде дещо краще, ніж на решті території окупованого півострова. Найбільше місто Криму має лише одне джерело прісної води-Чорноріченське водосховище.

Станом на початок вересня воно було заповнене менш ніж на третину.

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