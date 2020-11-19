Реакція військового з російського миротворчого контингенту на прапор Туреччини в Нагірному Карабасі насмішила користувачів соцмереж

Відео опублікували в Twitter на сторінці ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשרראאלל

На кадрах – російський солдат у повній бойовій екіпіровці, у якого за спиною видно в'їзд в місто Шуша, і на одній зі стріл майорить турецький прапор.

"За моєю спиною азербайджанський блокпост, видно азербайджанський прапор. Це в'їзд на Шушу, поруч на стелі прапор Туреччини, тобто та сторона не приховує присутність турецьких військових", – тихо, але стривожено говорить він в камеру, показуючи пальцем у бік прапора.

"Русня оч*ує. У Карабасі з'явилися прапори Туреччини. За прапорами підтягнуться і ЗС скоро, рішення вже ухвалено", – йдеться в підписі до відео.

Кадри повеселили читачів, і вони не поскупилися на сарказм:

"Він так тихо говорить і пальчиком показує, ніби боїться за кожен свій рух)", "Ябеда", "Подвійні стандарти зайвохромосомних... У наших квазіреспубліках купа прапорів х**лостана, але вони твердять, що "іхтамнєт", а тут, раптом, достатньо 1 прапора турків", ""та сторона не приховує присутності...". Просто у турків іхтамнєтов немає, а то приховували б".

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав закон про відправку військ до Азербайджану.

Протягом року вони будуть задіяні в в російсько-турецькому спільному Моніторинговому центрі в Нагірному Карабасі. Цей термін обмежений законодавством Туреччини, згідно з яким, строк дії зарубіжної військової місії не може перевищувати один рік.

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