Реакция военного из российского миротворческого контингента на флаг Турции в Нагорном Карабахе насмешила пользователей соцсетей

Видео опубликовали в Twitter на странице ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל

На кадрах – российский солдат в полной боевой экипировке, у которого за спиной виден въезд в город Шуша, и на одной из стрел развевается турецкий флаг.

«За моей спиной азербайджанский блокпост, видно азербайджанский флаг. Это въезд на Шушу, рядом на стеле флаг Турции, то есть та сторона не скрывает присутствие турецких военных», – тихо, но встревожено говорит он в камеру, показывая пальцем на флаг.

«Русня оч*ует. В Карабахе появились флаги Турции. За флагами подтянутся и ВС скоро, решение уже принято», – говорится в подписи к видео.

Кадры повеселили читателей, и они не поскупились на сарказм:

«Он так тихо говорит и пальчиком показывает, будто боится за каждое свое движение)», «Ябеда», «Двойные стандарты лишнехромосомных... По нашим квазиреспубликам куча флагов х**лостана, но они твердят, что "ихтамнет", а тут, вдруг, достаточно 1 флага турков», «"та сторона не скрывает присутствия...». Просто у турков ихтамнетов нету, а то скрывали бы».

Как известно, президент Турции Реджеп Эрдоган подписал закон об отправке войск в Азербайджан.

В течение года они будут задействованы в в российско-турецком совместном Мониторинговом центре в Нагорном Карабахе. Этот термин ограничен законодательством Турции, согласно которому, срок действия зарубежной военной миссии не может превышать один год.

Напомним, Россия обманула Азербайджан, в Госдуме сделали омерзительное признание.

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