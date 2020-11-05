Су-25 и рядом не стоит

Украина и Турция провели успешные испытания нового мощного беспилотника

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, в среду, 4 ноября прошли очередные успешные испытания турецко-украинского БПЛА большой продолжительности полета Akinci (название происходит от слова "нападать").

Известно, что разработкой оперативно-стратегического разведывательного беспилотника будет заниматься украино-турецкое предприятие "Щит Черного моря".

Технические характеристики БПЛА:

размах крыльев - 20 м,

длина - 12, 3 м,

максимальный взлетный вес - 5,5 т,

максимальная высота полета - 12 тысяч м,

максимальная скорость - 463 км/ч,

может находиться в небе до суток,

работает в радиусе 250 км от пункта управления.

Если сравнивать этот БПЛА с российским штурмовиком Су-25, то второй может взлететь на высоту не более 7 тысяч метров, а высота боевого применения составляет 5 тысяч метров. С 2021 до 2030 года Украина должна поставить Анкаре более 500 двигателей. Речь идет о сделке на сумму более 600 миллионов долларов.

Сейчас также известно, что украинско-турецкое сотрудничество в "оборонке" этим не ограничивается - есть перспективы по дальнейшей совместной разработке крылатых ракет, боевых противотанковых модулей для броневиков и в кораблестроении.

Напомним, Россия отвергла предложение Турции по решению проблемы Карабаха: "в силах взять всю территорию".

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