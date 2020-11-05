Украина и Турция провели успешные испытания нового мощного беспилотника
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".
Так, в среду, 4 ноября прошли очередные успешные испытания турецко-украинского БПЛА большой продолжительности полета Akinci (название происходит от слова "нападать").
Известно, что разработкой оперативно-стратегического разведывательного беспилотника будет заниматься украино-турецкое предприятие "Щит Черного моря".
Сын Королевой и Тарзана распахнул плащ, под которым не оказалось ничего: «Продолжает дело отца»
Позитив из "Время и Стекло" огорошил известием о разводе с женой-ревнивицей: "Все..."
Любовница Тарзана променяла стриптизера на спивающегося любимчика Собчак из "Дом-2": "Совет да любовь"
"Персонал в борделе": Тина Кароль поразила максимальным бесстыдством в прозрачном наряде
Технические характеристики БПЛА:
- размах крыльев - 20 м,
- длина - 12, 3 м,
- максимальный взлетный вес - 5,5 т,
- максимальная высота полета - 12 тысяч м,
- максимальная скорость - 463 км/ч,
- может находиться в небе до суток,
- работает в радиусе 250 км от пункта управления.
Если сравнивать этот БПЛА с российским штурмовиком Су-25, то второй может взлететь на высоту не более 7 тысяч метров, а высота боевого применения составляет 5 тысяч метров. С 2021 до 2030 года Украина должна поставить Анкаре более 500 двигателей. Речь идет о сделке на сумму более 600 миллионов долларов.
Сейчас также известно, что украинско-турецкое сотрудничество в "оборонке" этим не ограничивается - есть перспективы по дальнейшей совместной разработке крылатых ракет, боевых противотанковых модулей для броневиков и в кораблестроении.
Напомним, Россия отвергла предложение Турции по решению проблемы Карабаха: "в силах взять всю территорию".
Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.
Также Politeka писала, что Эрдоган раскусил Путина и лишил того звания главного миротворца.