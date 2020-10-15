Як вам така пропозиція?

Російська влада відмовилася від офіційної пропозиції Туреччини вирішити проблему Нагірного Карабаху

Стало відомо нібито, офіційна Анкара запропонувала Москві вирішити питання в Карабасі за ідлібською моделлю – розділити територію на зони контролю. Але Росія відкинула пропозицію Туреччини.

Про це заявив головний радник прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюняна, передає Діалог.

Він стверджує, що план війни в Нагірному Карабасі розроблявся турецькою владою, але Росія цю пропозицію рішуче відкинула.

З боку російської влади ніяких офіційних заяв з цього приводу не робилося. Експерти вже висловили сумніви і заперечили, що Вірменія може поширювати недостовірну інформацію, оскільки Азербайджан в силах військовим шляхом звільнити територію Карабаху і повністю взяти його під свій контроль.

Також раніше повідомлялося, що Реджеп Ердоган різко відповів на спільну заяву президентів РФ, США і Франції, адресовану Вірменії та Азербайджану, припинити вогонь і сісти за стіл переговорів.

Він назвав таку заяву неприпустимою, враховуючи ситуацію, що склалася. Ердоган підкреслив, що Мінська група, куди входять США, Росія і Франція, за 30 років не змогла вирішити питання територіальної приналежності Нагірного Карабаху і зараз намагається знайти шлях до перемир'я на тлі "негативних подій, що відбуваються", що неприпустимо.

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