Російська влада відмовилася від офіційної пропозиції Туреччини вирішити проблему Нагірного Карабаху
Стало відомо нібито, офіційна Анкара запропонувала Москві вирішити питання в Карабасі за ідлібською моделлю – розділити територію на зони контролю. Але Росія відкинула пропозицію Туреччини.
Про це заявив головний радник прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюняна, передає Діалог.
Він стверджує, що план війни в Нагірному Карабасі розроблявся турецькою владою, але Росія цю пропозицію рішуче відкинула.
Корольова в образі Уми Турман запалила з сином, забувши про зрадника Тарзана: "Що за диво"
Фігуриста дочка Віри Брежнєвої приміряла сміливий купальник, але щось пішло не так: "Мама залаяла?"
Орбакайте в оточенні дітей викликала фурор, Пугачова може пишатися: "У Клави два брати-лицарі"
Різке зниження тарифів, українцям повідомили про комунальну "аномалію": "З 1 листопада..."
З боку російської влади ніяких офіційних заяв з цього приводу не робилося. Експерти вже висловили сумніви і заперечили, що Вірменія може поширювати недостовірну інформацію, оскільки Азербайджан в силах військовим шляхом звільнити територію Карабаху і повністю взяти його під свій контроль.
Також раніше повідомлялося, що Реджеп Ердоган різко відповів на спільну заяву президентів РФ, США і Франції, адресовану Вірменії та Азербайджану, припинити вогонь і сісти за стіл переговорів.
Він назвав таку заяву неприпустимою, враховуючи ситуацію, що склалася. Ердоган підкреслив, що Мінська група, куди входять США, Росія і Франція, за 30 років не змогла вирішити питання територіальної приналежності Нагірного Карабаху і зараз намагається знайти шлях до перемир'я на тлі "негативних подій, що відбуваються", що неприпустимо.
Нагадаємо, Москва вирішила втрутитися в конфлікт в Карабасі, готується відповідь Туреччини і Пакистану.
Як повідомляла Politeka, Туреччина і Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі.
Також Politeka писала, що Ердоган розкусив Путіна і позбавив того звання головного миротворця.