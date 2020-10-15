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Российские власти отказались от официального предложения Турции решить проблему Нагорного Карабаха

Стало известно якобы, официальная Анкара предложила Москве решить вопрос в Карабахе по идлибской модели – разделить территорию на зоны контроля. Но Россия отмела предложение Турции.

Об этом заявил главный советник премьер-министра Армении Николы Пашиняна, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюняна, передает Диалог.

Он утверждает, что план войны в Нагорном Карабахе разрабатывался турецкими властями, но Россия это предложение решительно отвергла.

Со стороны российских властей никаких официальных заявлений по этому поводу не делалось. Эксперты уже выразили сомнения и возразили, что Армения может распространять недостоверную информацию, поскольку Азербайджан в силах военным путем освободить территорию Карабаха и полностью взять его под свой контроль.

Также ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган резко ответил на совместное заявление президентов РФ, США и Франции , адресованное Армении и Азербайджану, прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Он назвал такое заявление недопустимым, учитывая сложившуюся ситуацию. Эрдоган подчеркнул, что Минская группа, куда входят США, Россия и Франция, за 30 лет не смогла решить вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха и сейчас пытается найти путь к перемирию на фоне «происходящих негативных событий», что недопустимо.

Напомним, Москва решила вмешаться в конфликт в Карабахе, готовится ответ Турции и Пакистана.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Эрдоган раскусил Путина и лишил того звания главного миротворца.