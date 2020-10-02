Москва почала перекидати військову техніку і вантажівки в іранський порт, звідки вже по суші все це прямує на кордон з Вірменією

На думку відомого українського блогера Кирила Сазонова, формально це можуть подати як офіційне відрядження на військову базу РФ в Гюмрі. Однак з іншого боку це може свідчити про те, що Росія таки вплутається у військовий конфлікт між Азербайджаном і Вірменією на стороні останньої. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

Відновлення багаторічного конфлікту на Кавказі поставило Росію перед дуже непростим вибором.

"Кремль вибирав між дуже поганою для себе авантюрою в протистоянні з Азербайджаном, Туреччиною і Пакистаном на боці Вірменії і втратою обличчя з кинутим союзником по ОДКБ. Так, Карабах в ОДКБ формально не входить. Але кого це цікавить, після Донбасу і Криму, які не входили туди? Якщо Москва у відповідь на крики Єревана про допомогу буде продовжувати висловлювати глибоку заклопотаність і закликати до переговорів - над Путіним будуть сміятися вороги і друзі. Немає картини більш смішної і жалюгідної, ніж боягузливий диктатор. Так що вирішили втрутитися", - зазначив Сазонов.

Таке рішення може обернутися для Росії черговими грандіозними втратами, оскільки воювати "трошки" тут не вийде. Причина в тому, що військовий бюджет Азербайджану в чотири рази більший за бюджет усієї Вірменії, і щоб протистояти йому, потрібні величезні ресурси, яких у противника просто немає. Значить, Кремлю доведеться влізти у війну по-повній.

"А це розв'яже руки Туреччині. І Пакистану. Військовий потенціал Анкари вселяє повагу. Плюс формально всі вони будуть діяти на території Азербайджану. Всі козирні карти на руках Туреччини з Азербайджаном, а Вірменія дарує Кремлю тільки геморой. З чим ми Москву і вітаємо", - підсумував автор.

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