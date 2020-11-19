Вместе с влиянием на Кавказе Путин теряет и очень прибыльный рынок

Поражение, которое потерпела Армения от Азербайджана в войне за Нагорный Карабах, больнее всего ударило по России

И судьба непризнанной НКР в этом конфликте волновала Путина меньше всего, пишет на своей странице в соцсети украинский политолог Виктор Таран.

Дело в том, что год назад Турция и Азербайджан официально запустили Трансанатолийский газопровод TANAP, который существенно способствовал уменьшению зависимости Европы от российского газа.

Газопровод мощностью 16 млрд кубометров в год и стоимостью 6,5 млрд долларов, преодолевая территорию Турции, с востока на запад проходит по территории Азербайджана, Грузии и Турции, где соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (ТАР), который запустили на днях.

Его мощность в дальнейшем может вырасти до 31 млрд. кубов в год.

При чем же тут война, спросите вы. Все дело в том, что часть газопровода ТАР, по трубам которого в Европу начал поступать конкурентный для Газпрома азербайджанский газ, проходит по территории Товузского района Азербайджана. Который, кстати, не является частью Нагорного Карабаха.

Война же началась летом на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении.

«Так и зачем там проводить боевые действия? Ответ напрашивается. Чтобы уничтожить, вывести из строя азербайджанский газопровод», – подчеркнул автор.

Однако события начали развиваться по сценарию, которого никак не ожидали в Кремле.

«Азербайджан разгромил армян, а Турция вводит войска, которые, в первую очередь, должны защитить Трансадриатический газопровод TAP. Поэтому России нанесенный очередной геополитичний удар. Азербайджанский газ в Европу, Турция (то есть по сути НАТО) в Азербайджане и Южном Кавказе, а Путину остается строить бункеры и срывать злость на своем народе. Это хорошие новости, поскольку приближают нас к победе над Мордором», – резюмировал политолог.

Ранее мы информировали, что Эрдоган подписал указ об отправке турецких миротворцев в Азербайджан. Они пробудут там год.

Напомним, по влиянию Кремля нанесен колоссальный урон, процесс распада не остановить.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что у Путина хотели "кинуть" Турцию в Карабахе, Эрдоган не стал молчать.