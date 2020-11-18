РФ потеряла влияние на еще одну страну СНГ

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил военный эксперт Эль Мурид на своей страничке в Facebook.



По его словам, результаты выборов в Молдове не стали неожиданностью, а победа Майи Санду - это поражение Кремля.

"В 20 году зона влияния путинской России скукоживается. Как только появляется такая возможность, соседи России бегут от нее как от зачумленной", - отметил эксперт.

Мурид подчеркнул, что Молдова стала уже пятой страной, которая выходит из-под влияния Кремля.

"В Украине ушел "дважды несудимый" Янукович, в Армении друзья-подельники были выброшены из власти бескровной революцией Пашиняна, киргизские ОПГ хотя и удержали власть, но решили, что автономное существование отдельно от кремлевских братков для них выглядит более разумным. Перестали работать схемы в Белоруссии, хотя там на развал российских подходов наложился и распад внутреннего проекта "стабильности". Теперь рассыпается коррупционная схема влияния в Молдавии", - отметил эксперт.

В итоге РФ придется бороться уже за свои собственные регионы, а запушенный процесс будет остановить непросто, считает Мурид.



Ранее Мурид выразил мнение, что внешняя политика РФ начинает рушиться и заончится для них крахом.

"Крах единой внешней политики России, который уже невозможно скрывать и переводить его обсуждение с предметного на уровень обсуждения тех или иных эскапад официального представителя МИДа - это маркер", - пояснил эксперт.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Кремль столкнулся с мощным противником в Карабахе, названа главная опасность.















