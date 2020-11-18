Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал закон об отправке войск в Азербайджан

В течение года они будут задействованы в в российско-турецком совместном Мониторинговом центре в Нагорном Карабахе, передает информагентство Resmi gazete.

«По заявлению, подписанному между Азербайджаном, Россией и Арменией, принято решение о создании Мониторингового центра по контролю за прекращением огня. Турция всегда была и будет рядом с Азербайджаном», – говорится в публикации.

С целью мониторинга прекращения огня турецкие военные год будут в Карабахе. Этот срок ограничен законодательством Турции, согласно которому, срок действия зарубежной военной миссии не может превышать один год.

В указе отмечено, что отправка военных в Азербайджан «соответствует национальным интересам Турции», а рамки миссии и численность военного персонала будут определяться Администрацией Эрдогана.

Как известно, парламент большинством голосов одобрил законопроект об отправке миротворцев, который Эрдоган подал 16 ноября.

Таким образом Турция в очередной раз утерла нос России, представители которой ранее заявляли, что никаких турков в Нагорном Карабахе не будет, и что это – зона патрулирования только российских миротворцев.

Тем временем президент России Владимир Путин объяснил, почему во время конфликта в Карабахе РФ не пришла на помощь Армении. Он заявил, что этот регион, согласно международного права, принадлежит Азербайджану. Кроме того, по его словам, Армения сама виновата, потому что не признала НКР.

Ранее пропагандист Соловьев заявлял, что в войне за Карабах Россия исходит из своих национальных интересов и ей все равно на интересы Азербайджана, Турции, Армении и Карабаха.

Напомним, Россия обманула Азербайджан, в Госдуме сделали омерзительное признание.

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