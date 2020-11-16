В России не хотят признавать, что столкнулись с не менее хитрым политиком

Президент Турции Реджеп Эрдоган передал указ об отправке военнослужащих в Азербайджан на рассмотрение в Великое национальное собрание Турции

Парламент рассмотрит указ уже в ближайшее время, передает агентство Anadolu.

«Турецкие военные будут задействованы с целью мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках Совместного турецко-российского наблюдательного центра», – сообщают журналисты.

Отметим, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Нагорном Карабахе будет только российский миротворческий контингент.

По этому поводу уже пошутили в соцсетях.

«Эрдоган направил сегодня в парламент страны указ об отправке турецких военных в район конфликта в Карабахе. Давайте просто вспомним, как наша пропаганда и министр Лавров несколько дней кричали, что никаких турецких военных там не будет», – опубликовал твит блогер под ником Проф. Преображенский.

Отклик читателей не заставил себя ждать.

«В очередной раз "всех победили"», «Типичная путинская геополитика. Все прос*ать и кричать о том, что мы всех победили. Классика», «Турки там уже железную дорогу до Каспия строят», «Похоже, Пу сдал страну», «Эрдоган Лаврову не подчиняется», «Их там нет. Если дед сказал нет, значит, нет. На донбасе же работает, и в Крыму работало, так почему здесь работать не должно? ))», «Следующим будет Кипр, а потом Крым... Османская империя возрождается!», – пишут в комментариях под публикацией.

Как известно, представители России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Э рдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в карабахском регионе, они будут принимать участие в «совместной миротворческой миссии».Российская сторона не раз опровергала эти слова политика.

Напомним, Россия обманула Азербайджан, в Госдуме сделали омерзительное признание.

Как сообщала Politeka начальник "миротворцев" Карабаха засветился на Донбассе.

Также Politeka писала, что армянский военный выругался на российских "миротворцев".