"Російська армія. На базі російської армії САУ без водія раптом почала рух і спробували "втекти" з частини. Росіяни "героїчно" зупинили САУ біля воріт", - йдеться в повідомленні.





На опублікованих кадрах видно, що некерована артилерійська установка почала рух і ледь не викотилася за межі військової частини.

Русская армия. На базе российской армии САУ без водителя вдруг начала движение и попытались "сбежать" из части. Русские "героически" остановили САУ у ворот pic.twitter.com/qDldU3rDmu — Kavkaz Center (@newkc14) November 16, 2020

Подія повеселила користувачів мережі, а багато хто навіть знайшов цьому пояснення.



"Вона ж самохідна. Ось і пішла сама", "Все логічно: САУ - самохідна артилерійська установка. Сам ходить", "от би ще стріляти почала", "добре б ще по частині бахнула сама"," і ось у цих найбільший за кількістю боєголовок ядерний арсенал в світі?", "Не Берлін!",- писали в мережі.