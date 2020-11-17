Самохідна артилерійська установка РФ раптово стала некерованою
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували в мережі.
"Російська армія. На базі російської армії САУ без водія раптом почала рух і спробували "втекти" з частини. Росіяни "героїчно" зупинили САУ біля воріт", - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, що некерована артилерійська установка почала рух і ледь не викотилася за межі військової частини.
Подія повеселила користувачів мережі, а багато хто навіть знайшов цьому пояснення.
"Вона ж самохідна. Ось і пішла сама", "Все логічно: САУ - самохідна артилерійська установка. Сам ходить", "от би ще стріляти почала", "добре б ще по частині бахнула сама"," і ось у цих найбільший за кількістю боєголовок ядерний арсенал в світі?", "Не Берлін!",- писали в мережі.
"Вона ж самохідна. Ось і пішла сама", "Все логічно: САУ - самохідна артилерійська установка. Сам ходить", "от би ще стріляти почала", "добре б ще по частині бахнула сама"," і ось у цих найбільший за кількістю боєголовок ядерний арсенал в світі?", "Не Берлін!",- писали в мережі.
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