Самохідна артилерійська установка РФ раптово стала некерованою

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували в мережі.

"Російська армія. На базі російської армії САУ без водія раптом почала рух і спробували "втекти" з частини. Росіяни "героїчно" зупинили САУ біля воріт", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що некерована артилерійська установка почала рух і ледь не викотилася за межі військової частини.

Подія повеселила користувачів мережі, а багато хто навіть знайшов цьому пояснення.

"Вона ж самохідна. Ось і пішла сама", "Все логічно: САУ - самохідна артилерійська установка. Сам ходить", "от би ще стріляти почала", "добре б ще по частині бахнула сама"," і ось у цих найбільший за кількістю боєголовок ядерний арсенал в світі?", "Не Берлін!",- писали в мережі.

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