"Русская армия. На базе российской армии САУ без водителя вдруг начала движение и попытались "сбежать" из части. Русские "героически" остановили САУ у ворот", - говорится в сообщении.





На опубликованных кадрах видно, что неуправляемая артиллерийская установка начала движение и едва не выкатилась за пределы военной части.

Русская армия. На базе российской армии САУ без водителя вдруг начала движение и попытались "сбежать" из части. Русские "героически" остановили САУ у ворот pic.twitter.com/qDldU3rDmu — Kavkaz Center (@newkc14) November 16, 2020

Произошедшее повеселило пользователей сети, а многие даже нашли этому объяснение.



"Она же самоходная. Вот и пошла сама", "Всё логично: САУ - самоходная артиллерийская установка. Сам ходит", "Вот бы ещё стрелять начала", "Хорошо бы еще по части бахнула сама", "И вот у этих - крупнейший по числу боеголовок ядерный арсенал в мире?", "Не Берлин!", - писали в сети.