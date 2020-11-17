Самоходная артиллерийская установка РФ внезапно стала неуправляемой
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали в сети.
"Русская армия. На базе российской армии САУ без водителя вдруг начала движение и попытались "сбежать" из части. Русские "героически" остановили САУ у ворот", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что неуправляемая артиллерийская установка начала движение и едва не выкатилась за пределы военной части.
Произошедшее повеселило пользователей сети, а многие даже нашли этому объяснение.
"Она же самоходная. Вот и пошла сама", "Всё логично: САУ - самоходная артиллерийская установка. Сам ходит", "Вот бы ещё стрелять начала", "Хорошо бы еще по части бахнула сама", "И вот у этих - крупнейший по числу боеголовок ядерный арсенал в мире?", "Не Берлин!", - писали в сети.
"Она же самоходная. Вот и пошла сама", "Всё логично: САУ - самоходная артиллерийская установка. Сам ходит", "Вот бы ещё стрелять начала", "Хорошо бы еще по части бахнула сама", "И вот у этих - крупнейший по числу боеголовок ядерный арсенал в мире?", "Не Берлин!", - писали в сети.
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