Боєць ММА Едуард Вартанян розповів про нелюдський вчинок вірменського генерала Комітаса Мурадяна

Так, виявилося вірменський генерал наказав викинути з машини швидкої допомоги пораненого солдата і фактично на цьому авто втік із зони бойових дій, повідомляє Діалог.

Вартанян розмістив відео, де, зі слів його друга, військовослужбовця Збройних сил Вірменії, розповів про це і провалену оборону міста Джебраїла (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Через три години четверта лінія оборони міста, де служив військовий, який розповів цю історію, стала першою лінією. Не в останню чергу через огидну організацію оборони міста армія Азербайджану дуже швидко взяла Джебраїл під свій контроль.



Боєць ММА також розповів про вчинок вірменського генерала на ім'я Комітас Мурадян, який в розпал бою зупинив автомобіль швидкої допомоги, викинув звідти пораненого солдата і наказав бригаді, щоб та вивезла його з району бойових дій, адже своя шкіра йому явно дорожче. За це йому вже світить стаття.

Саме цим автомобілем генерал скористався так як азербайджанські військові не стріляли по цивільних об'єктах, в тому числі по медичних автомобілях.

У 2016 році він був фігурантом великого корупційного скандалу, але в 2020 його знову призвали на службу, цього разу в Карабах.

Нагадаємо, Вірменія залишилася без вищих чинів після удару Азербайджану.

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