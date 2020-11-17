Боец ММА Эдуард Вартанян рассказал о бесчеловечном поступке армянского генерала Комитаса Мурадяна

Так, оказалось армянский генерал приказал выбросить из машины скорой помощи раненого солдата и фактически на этом авто сбежал из зоны боевых сражений, сообщает Диалог.

Вартанян разместил видео, где, со слов его друга, военнослужащего Вооруженных сил Армении, рассказал об этом и проваленной обороне города Джебраила (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Через три часа четвертая линия обороны города, где служил военный, рассказавший эту историю, стала первой линией. Не в последнюю очередь из-за отвратительной организации обороны города армия Азербайджана очень быстро взяла Джебраил под свой контроль.



Боец ММА также рассказал о поступке армянского генералапо имени Комитас Мурадян, который в разгар боя остановил автомобиль скорой помощи, вышвырнул оттуда раненого солдата и приказал бригаде, чтобы та вывезла его из района боевых действий, ведь своя шкура ему явно дороже. За это ему уже светит статья.

Именно этим автомобилем генерал воспользовался так как азербайджанские военные не стреляли по гражданским объектам, в том числе по медицинским автомобилям.

В 2016 году он был фигурантом крупного коррупционного скандала, но в 2020 его снова призвали на службу, на этот раз в Карабах.

Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.