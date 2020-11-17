В окупованому Сімферополі починають діяти обмеження по подачі води для населення

Як передає Politeka.net, про це повідомили в ДУП "Вода Криму" у Facebook.

Причиною такого рішення став "критичний рівень водосховищ".

"Сімферопольська філія ДУП РК "Вода Криму" з 17 листопада змушена почати тестування нових графіків подачі водопостачання: Вівторок, Середа, Четвер з 06-00 до 08-00 і з 19-00 до 21-00 П'ятниця, Субота, Неділя з 18-00 до 22-00. Графік подачі води в понеділок визначиться протягом тижня в процесі тестування", - йдеться в повідомленні.

У мережі таке рішення викликало бурхливі обговорення серед місцевих жителів, а деякі навіть розповіли, що такі обмеження діють не у всьому місті.

"Людей за худобу тримають!", "Скажіть, а провести воду в Крим це дорожче або дешевше Північного потоку-2? Важливіше чи ні?", "Скажіть, а де наш прегарний диво-літак для викликання опадів, що стоїть непоганих грошей? Або він ефективний тільки при природних причинах випадання опадів? Де картинки з маршрутом його польотів?", "Вода Криму, будь ласка, поясніть чому половина міста з водою постійно? А на тестовий режим перевели райони міста в яких і так відключали воду?", "У п'ятницю і вихідні розділіть воду на ранок і вечір по 2 години, інакше народ не витримає!",- писали обурені користувачі Мережі.

Варто відзначити, що ситуація з водопостачанням Севастополя йде дещо краще, ніж на решті території окупованого півострова. Найбільше місто Криму має лише одне джерело прісної води-Чорноріченське водосховище. Станом на початок вересня воно було заповнене менш ніж на третину.



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