В окупованому Сімферополі починають діяти обмеження по подачі води для населення
Як передає Politeka.net, про це повідомили в ДУП "Вода Криму" у Facebook.
Причиною такого рішення став "критичний рівень водосховищ".
У мережі таке рішення викликало бурхливі обговорення серед місцевих жителів, а деякі навіть розповіли, що такі обмеження діють не у всьому місті.
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"Людей за худобу тримають!", "Скажіть, а провести воду в Крим це дорожче або дешевше Північного потоку-2? Важливіше чи ні?", "Скажіть, а де наш прегарний диво-літак для викликання опадів, що стоїть непоганих грошей? Або він ефективний тільки при природних причинах випадання опадів? Де картинки з маршрутом його польотів?", "Вода Криму, будь ласка, поясніть чому половина міста з водою постійно? А на тестовий режим перевели райони міста в яких і так відключали воду?", "У п'ятницю і вихідні розділіть воду на ранок і вечір по 2 години, інакше народ не витримає!",- писали обурені користувачі Мережі.
Варто відзначити, що ситуація з водопостачанням Севастополя йде дещо краще, ніж на решті території окупованого півострова. Найбільше місто Криму має лише одне джерело прісної води-Чорноріченське водосховище. Станом на початок вересня воно було заповнене менш ніж на третину.
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