В "ДНР" і "ЛНР" людей вербують для відправки у Нагірний Карабах
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Так, за даними української розвідки, російські військові на окупованому Донбасі вербують людей для відправки в Нагорний Карабах в якості так званих "миротворців".
"На тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях здійснюється вербування осіб з російським громадянством з метою комплектування так званих "миротворчих" підрозділів для виконання завдань в Нагірному Карабасі", - повідомляють в українській розвідці.
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Також відомо, що є одна обов'язкова умова для відправки у Карабах - наявність російського паспорта. З паспортом РФ людям пропонують проходити військову службу в з'єднаннях і частинах першого і другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ на Донбасі.
При цьому процес оформлення військовослужбовцям паспортів громадян РФ тримається російським командуванням на особливому контролі.
Раніше повідомлялось, що россійськими "миротворцями" у Нагірному Карабасі буде керувати генерал, яких раніше засвітився на Донбасі.
Так, стало відомо, що керувати російськими миротворцями, які посіли позиції в Нагірному Карабасі, буде генерал-лейтенант Рустам Мурадов, який був і на сході України. В Україні Мурадова в 2016 році представляв РФ в центрі з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі. Пропагандистські ЗМІ повідомляли, що 5 березня 2016 року у Ясинуватій Мурадов нібито потрапив під обстріл.
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