В "ДНР" і "ЛНР" людей вербують для відправки у Нагірний Карабах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Так, за даними української розвідки, російські військові на окупованому Донбасі вербують людей для відправки в Нагорний Карабах в якості так званих "миротворців".

"На тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях здійснюється вербування осіб з російським громадянством з метою комплектування так званих "миротворчих" підрозділів для виконання завдань в Нагірному Карабасі", - повідомляють в українській розвідці.

Також відомо, що є одна обов'язкова умова для відправки у Карабах - наявність російського паспорта. З паспортом РФ людям пропонують проходити військову службу в з'єднаннях і частинах першого і другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ на Донбасі.

При цьому процес оформлення військовослужбовцям паспортів громадян РФ тримається російським командуванням на особливому контролі.

Раніше повідомлялось, що россійськими "миротворцями" у Нагірному Карабасі буде керувати генерал, яких раніше засвітився на Донбасі.

Так, стало відомо, що керувати російськими миротворцями, які посіли позиції в Нагірному Карабасі, буде генерал-лейтенант Рустам Мурадов, який був і на сході України. В Україні Мурадова в 2016 році представляв РФ в центрі з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі. Пропагандистські ЗМІ повідомляли, що 5 березня 2016 року у Ясинуватій Мурадов нібито потрапив під обстріл.

Нагадаємо, Вірменія залишилася без вищих чинів після удару Азербайджану.

Як повідомляла Politeka, Азербайджан не залишив шансів Вірменії в Карабасі: перерізана головна "артерія".

Також Politeka писала, що Азербайджан похвалився колосальними трофеями на полі бою в Карабасі.