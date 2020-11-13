В "ДНР" и "ЛНР" людей вербуют для отправки в Нагорный Карабах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Так, по данным украинской разведки, российские военные на оккупированной территории Донбасса вербуют людей для отправки в Нагорный Карабах в качестве так называемых "миротворцев".

"На временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых "миротворческих" подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе", - сообщают в украинской разведке.

Также известно, что для отправки в Карабах есть одно обязательное условие - должен быть паспорт гражданина РФ. С российским паспортом людям предлагают проходить военную службу в соединениях и частях 1-го и 2-го армейских корпусов российско-оккупационных войск на Донбассе.

Ранее сообщалось, что российскими "миротворцами" в Нагорном Карабахе будет руководить генерал, который ранее уже "засветился" на Донбассе.

Речь идет о генерале-лейтенанте Рустаме Мурадове, который был на востоке Украины в 2016 году. Тогда он представлял РФ в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе. Пропагандистские СМИ сообщали, что 5 марта 2016 года в Ясиноватой Мурадов якобы попал под обстрел. При этом "журналисты" из РФ уверяли, что огонь велся прицельно по Мурадову.

Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.

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