Цікаво, що б відповіли У Алієва на такі пропозиції

У Росії запропонували варіанти покарання Азербайджан за збитий 9 листопада російський вертоліт Мі-24

Свої пропозиції в ефірі інформагентства "Аврора" висловив російський економіст Михайло Делягін.

Коментуючи озвучену Азербайджаном готовність виплатити компенсацію і навіть вибачитися, частий гість пропагандистських каналів заявив:

"Я вважаю, в цій ситуації ми повинні були піти на зустріч Азербайджану і створити маленький скромненький пенсійний фонд для сімей загиблих льотчиків, в який направити всі конфісковані активи азербайджанських олігархів на території Росії. Я думаю, це були б правильні дисциплінуючі заходи для деяких наших здичавілих сусідів".

Це, на його думку, була б перша частина компенсації.

"А що стосується вибачень, то правильним вибаченням була б ліквідація всіх трубопроводів нафти і газу, які йдуть з Азербайджану не в Російську Федерацію. Якби для цього знищення чи ліквідації знадобилося застосовувати російські ракети, то Азербайджан би мав би оплатити їх вартість і вартість робіт по їх застосуванню", – заявив Делягін, додавши, що це було б "прийнятним варіантом врегулювання конфлікту".

Як відомо, російський вертоліт, що супроводжував автоколону 102-ї російської військової бази, був збитий кордоні Вірменії та Азербайджану за більш ніж 100 кілометрів від зони бойових дій в Нагірному Карабасі

Дві людини загинули, ще одна отримала поранення. Азербайджан взяв на себе відповідальність, визнавши, що повітряне судно було збито помилково. Офіційний Баку приніс вибачення і пообіцяв виплатити компенсацію.

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