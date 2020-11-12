В России предложили варианты наказания Азербайджана за сбитый 9 ноября российский вертолет Ми-24
Свои предложения в эфире информагентства «Аврора» высказал российский экономист Михаил Делягин.
Комментируя озвученную Азербайджаном готовность выплатить компенсацию и даже принести извинения, частый гость пропагандистских каналов заявил:
«Я считаю, в этой ситуации мы должны были пойти на встречу Азербайджану и создать маленький скромненький пенсионный фонд для семей погибших летчиков, в который направить все конфискованные активы азербайджанских олигархов на территории России. Я думаю, это были бы правильные дисциплинирующие меры для некоторых наших одичалых соседей».
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Это, по его мнению, была бы первая часть компенсации.
«А что касается извинений, то правильным извинением была бы ликвидация всех трубопроводов нефти и газа, которые идут из Азербайджана не в российскую Федерацию. Если бы для этого уничтожения или ликвидации понадобилось применять российские ракеты, то Азербайджан бы должен был бы оплатить их стоимость и стоимость работ по их применению», – заявил Делягин, добавив, что это было бы «приемлемым вариантом урегулирования конфликта».
Как известно, российский вертолет, который сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы, был сбит границе Армении и Азербайджана в более чем 100 километрах от зоны боевых действий в Нагорном Карабахе
Два человека погибли, еще один получил ранения. Азербайджан взял на себя ответственность, признав, что воздушное судно было сбито по ошибке. Официальный Баку принес извинения и пообещал выплатить компенсацию.
Напомним, Россия обманула Азербайджан, в Госдуме сделали омерзительное признание.
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