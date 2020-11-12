Интересно, что бы ответили у Алиева на такие предложения

В России предложили варианты наказания Азербайджана за сбитый 9 ноября российский вертолет Ми-24

Свои предложения в эфире информагентства «Аврора» высказал российский экономист Михаил Делягин.

Комментируя озвученную Азербайджаном готовность выплатить компенсацию и даже принести извинения, частый гость пропагандистских каналов заявил:

«Я считаю, в этой ситуации мы должны были пойти на встречу Азербайджану и создать маленький скромненький пенсионный фонд для семей погибших летчиков, в который направить все конфискованные активы азербайджанских олигархов на территории России. Я думаю, это были бы правильные дисциплинирующие меры для некоторых наших одичалых соседей».

Это, по его мнению, была бы первая часть компенсации.

«А что касается извинений, то правильным извинением была бы ликвидация всех трубопроводов нефти и газа, которые идут из Азербайджана не в российскую Федерацию. Если бы для этого уничтожения или ликвидации понадобилось применять российские ракеты, то Азербайджан бы должен был бы оплатить их стоимость и стоимость работ по их применению», – заявил Делягин, добавив, что это было бы «приемлемым вариантом урегулирования конфликта».

Как известно, российский вертолет, который сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы, был сбит границе Армении и Азербайджана в более чем 100 километрах от зоны боевых действий в Нагорном Карабахе

Два человека погибли, еще один получил ранения. Азербайджан взял на себя ответственность, признав, что воздушное судно было сбито по ошибке. Официальный Баку принес извинения и пообещал выплатить компенсацию.

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