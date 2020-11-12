Не можна вважати миротворцями російських солдатів, яких відправили в Нагірний Карабах

Зокрема ці так звані миротворці причетні до війни в Україні та окупації територій нашої країни. Перш за все, мова йде про військовослужбовців 15-ї окремої мотострілецької бригади, яка дислокується в Самарській області, і 31-й десантно-штурмовій бригаді ВДВ з Ульяновська.

Про це розповів військовий експерт, учасник миротворчих місій ООН Владислав Волошин в інтерв'ю для Обозревателя.

"Ми ж розуміємо, що собою представляє та ж Ульяновська бригада. Захоплюючи український Крим, кримський парламент, вони переодягалися у форму "Беркута". І на одному з форумів самі десантники писали, що" ульяновських, після того, як вони переодягалися у форму ментів, ми не поважаємо"", – пояснив Волошин.

Його дуже турбує, що до миротворчої операції в Нагірному Карабасі залучили саме ті підрозділи, які влаштували збройний конфлікт в Україні. Адже виглядає дуже дивно, що людей, які вбивали українців тепер називають миротворцями. Схоже Карабах рано чи пізно чекає великий сюрприз від них, адже ці території незастраховані від донбаського сценарію.

"Так про яку миротворчу місію може йти мова? Звичайні бандити. Російських військових не можна називати миротворцями. Вони однозначно не голуби миру, це шуліки-путінські стерв'ятники", - підсумував експерт.

Нагадаємо, Вірменія залишилася без вищих чинів після удару Азербайджану.

Як повідомляла Politeka, Азербайджан не залишив шансів Вірменії в Карабасі: перерізана головна "артерія".

Також Politeka писала, що Азербайджан похвалився колосальними трофеями на полі бою в Карабасі.