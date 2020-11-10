Після того, як глава вірменського уряду Нікол Пашинян поставить підпис під угодою з Путіним, він буде "нікому більше не потрібен"

Як передає Politeka, таку думку висловив політичний експерт Юрій Романенко на своєму Telegram-каналі.

На думку експерта, наразі настав "кінець Пашиняна".

"Все, що потрібно тепер всім від Пашиняна - поставити підпис під угодою з Путіним і Алієвим. Далі більше він нікому не буде потрібен. Якщо він не поставить, то Вірменію це від поразки не врятує. А Пашинян вже виглядає як зрадник, і його можуть просто завалити", - вважає Романенко.

Він також нагадав, що Росія контролює силовиків і проросійські партії Вірменії, і зараз Пашіняну по суті треба просити гарантії безпеки від РФ.

"І в цьому велика іронія, з огляду на прозахідні устремління Нікола. Поставивши підпис, Пашинян дасть можливість Путіну і Алієву вимагати виконання зобов'язань. В якості альтернативи Пашинян і уряд можуть випаруватися кудись, залишивши країну без керівництва", - наголосив експерт.

Він висловив переконання, що росіяни змусять Пашиняна "зіграти роль Януковича", яку той не зумів до кінця зіграти, і дати Росії довести до кінця свою партію.

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