После того, как глава армянского правительства Никол Пашинян поставит подпись под соглашением с Путиным, он будет "никому больше не нужен"

Как передает Politeka, такое мнение высказал политический эксперт Юрий Романенко на своем Telegram-канале.

По мнению эксперта, сейчас уже наступил "конец Пашиняна".

"Все, что нужно теперь всем от Пашиняна - поставить подпись под соглашением с Путиным и Алиевым. Дальше больше он никому не будет нужен. Если он не поставит, то Армению это от поражения не спасет. А Пашинян уже выглядит как предатель, и его могут просто завалить", - считает Романенко.

Он также напомнил, что Россия контролирует силовиков и пророссийские партии Армении, и сейчас Пашиняну по сути надо просить гарантии безопасности от РФ.

"И в этом большая ирония, учитывая прозападные устремления Никола. Поставив подпись, Пашинян даст возможность Путину и Алиеву требовать выполнения обязательств. В качестве альтернативы Пашинян и правительство могут испариться куда-то, оставив страну без руководства", - подчеркнул эксперт.

Он выразил убеждение, что россияне заставят Пашиняна "сыграть роль Януковича", которую тот не сумел до конца сыграть, и дать России довести до конца свою партию.

Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.

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