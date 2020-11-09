Російська місія в ОБСЄ заявила про нібито "важке життя" українських журналістів і тут же зганьбилася

Так, офіційний Твіттер російської місії в ОБСЄ заявив про важке життя українських журналістів, як їх б'ють і переслідують. В якості ілюстрації опублікували фото, як російський ОМОН в Петербурзі тягне російського журналіста Давида Френкеля в автозак.

На це звернув увагу російський опозиціонер Ілля Яшин, який висміяв ляп Росії на своїй сторінці в Twitter.

"Дипломати, говорите? Ідіоти", - написав він під постом.

Користувачі мережі різко прокоментували скандальний пост російських дипломатів, написавши сотню невтішних коментарів у їхній бік.

"Ну заплуталися хлопці, стільки брехати", "Ну це ж наші І та ж пропаганда", "кремлівська пропаганда - це не тільки брехня, а й просто знущання над вухами і очима тих, хто це лайно слухає і читає", "Фантастична деградація інститутів влади", "клінічні кретини", "яких же висот досягло падіння".

Також раніше повідомлялося, що пропагандисти Донбасу розродилися черговим фейком про "звірства" української армії.

На новий перл звернув увагу блогер Фашик Донецький. Згідно з інформацією, опублікованою в "Донбас Сьогодні", ЗСУ відправляють мирних жителів будувати позиції під Авдіївкою через страх перед ОБСЄ.

Нагадаємо, пропагандист Кремля зганьбився фейком про звірства Азербайджану в Карабасі.

Як повідомляла Politeka, Росія запустила божевільний фейк про британську вакцину від китайського вірусу.

Також Politeka повідомляла, що Прилепін озвучив безглуздий і лякаючий фейк про Україну