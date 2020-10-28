Кремлівські пропагандисти продовжують грати на стороні Вірменії, всіляко очорнити війська Азербайджану в Нагірному Карабасі

Так, російський журналіст Олександр Коц опублікував у своєму телеграм-каналі Kotsnews відео з нібито обстріляною військовими Азербайджану лікарнею в Шуші, передає Politeka.net.

На кадрах – стара будівля з вибитими і забитими дошками вікнами, що не бачила ремонту кілька десятиліть.

"Вночі азербайджанською артилерією було обстріляно місто Шуші. Не в перший раз, до речі. Подивіться, як виглядає міська лікарня. І при цьому вона продовжує приймати пацієнтів. Відео записано в день поранення російських журналістів у Храмі Христа Всеспасителя", – пише він.

Однак блогер Злий одесит у відповідному пості вказав на цинічну брехню пропагандиста.

"Переглянувши кілька разів відео, слідів обстрілу на лікарні так і не побачив, а її гнітючий стан за десятиліття перебування під опікою турботливої і процвітаючої НКР – так. Аналогічні "обстріляні" "лікарні можна побачити в Абхазії, Південній Осетії, Донецьку і Луганську – скрізь куди являється "руський мир" і його голови", – підкреслив він.

Тим часом у Кремлі вирішили посварити Україну і Туреччину. Особливо активізувалися пропагандисти після візиту президента Зеленського в Анкару, де між главами двох країн були підписані ряд угод, в тому числі і про співпрацю у військовій сфері.

Тепер вони розганяють фейк про те, що нібито Ердоган замахнувся на Крим, заявивши, що він історично є турецькою територією.

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