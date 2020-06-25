Російський письменник Захар Прилєпін, який воював на стороні терористів "ДНР", зробив цинічну заяву

Він з нахабством заявив, що Росія повинна Заходу нав'язати свої умови завершення війни на Донбасі.

Самовпевнене і навіть дещо погрозливе висловлювання окупант озвучив 2018 року в ефірі пропагандистської програми "Время покажет" на "Першому каналі", передає Обозреватель.

"Ми повинні дати зрозуміти Європі, що вона - перша, хто зацікавлений у мирі в Україні, на Донбасі. Але тільки не в тому мирі, який Україна пропонує шляхом загальної зачистки і створення фільтраційних таборів, а в нормальному такому мирі на умовах наших - "ДНР"", — сказав пособник терористів "ДНР".

До всього іншого, він нахабно заявив, що посилення збройного конфлікту на Донбасі не зацікавлена Росія, яка і розв'язала війну в регіоні, а США.

Європа ж, в розумінні Прілепіна, засуджує агресію проти України лише через те, що не хоче її нового витка напередодні Чемпіонату світу з футболу.

"Європа дає зрозуміти Україні: "Хлопці, якщо ви будете слухатися вашингтонського обкому, ми можемо щось таке розповісти про вас, що вам зовсім не сподобається. І у вас почнеться новий Майдан. Я думаю, що це такий сигнальчик, дзвіночок, дзинь-дзинь-дзинь", — озвучив Прилепін безглуздий лякаючий фейк.

Нагадаємо, істеричний Прилєпін «намітив» українські території.

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