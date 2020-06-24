Російський письменник Захар Прилєпін, який воював на боці "ДНР", поділився планами бойовиків на Україну

За його словами, головною метою терористів "Л/ДНР" є повалення чинної української влади.

Таку заяву він зробив 2018 року в інтерв'ю Сноб.ру.

"Думаю, якщо опитати бійців, то відповідь буде приблизно одна: потрібно знести владу в Києві. Далі все одно: зробити свою Україну, нормальну, або приєднатися до Росії", - заявив він.

За його словами, розглядаються обидва варіанти, однак сценарій з Росією є нібито більш "надійним" для майбутнього Донбасу. Терорист також озвучив, що бойовики чекають наказу "згори", а він у свою чергу бажає приєднання окупованих територій до Росії.

"Мінімальний варіант: повернення повних територій Донецької та Луганської областей до Росії. Але так робити теж не велять поки. Але ми сподіваємося", - додав Прилепін, не розкриваючи імен тих, хто віддає накази бойовикам на території окупованого Донбасу.

Також раніше повідомлялося, що письменник Захар Прилепін зробив різкий випад у бік України. Зокрема, Прилепін висловив упевненість, що окуповані Донецька і Луганська області "не повернуться до складу України", і це обернеться для країни катастрофою.

Крім цього, Прилепін зазначив, що у соратників "ДНР" в даний час є механізми впливу на Україну, так як держава не може відмовитися від тимчасово окупованих областей.

Нагадаємо, істеричний Прилєпін «намітив» українські території.

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