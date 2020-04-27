Російський письменник Захар Прилєпін, який воював на стороні терористів "ДНР", зробив скандальну заяву

Так, терорист заявив, що вишиванка не є національною одягом України і присвоїв її Росії.

Свої маячні міркування терорист озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

"От скажіть, як можна підтримувати вишиванками рейтинг, які, тим більше, такі ж російські, білоруські, як українські. Ось у нас Керченський міст, а в них вишиваночка!" — їдко висловився Прилєпін.

На його фразу ведучий програми заперечив, що в Росії носять не вишиванки, а косоворотки, однак пособник окупантів відповів йому, що всі слов'янські народи мають однакові візерунки.

"Все це загальне насправді. Слов'янська, російська, загальна, тому все це — кривляння якесь", — роздратовано заявив він, ймовірно, вичерпавши всі свої "аргументи".

Також раніше повідомлялося, що Прилепін заявив, що Росія не дасть Польщі забрати західні області України, оскільки має намір зберегти цілісність країни для "великого спільного майбутнього"

Говорячи про можливі територіальні претензії Польщі до України, Прилепін зазначив, що зараз вона не може претендувати на поділ країни за стримуючого фактора США, але мріє здійснити свій план в майбутньому.

Нагадаємо, істеричний Прилєпін «намітив» українські території.

Як повідомляла Politeka, терориста Прілєпіна зганьбили свої ж: спливла правда про пригоди російських зірок на Донбасі.

Також Politeka писала, що путинист Прилєпін поліз в бійку і став посміховиськом.