Российский писатель и террорист Захар Прилепин, который воевал на Донбассе на стороне боевиков, рассказал о планах боевиков

Так, в интервью для издания Собеседник пропагандист назвал Крымский полуостров «национал-большевистской мечтой во плоти».

Он отметил, что, еще будучи членом национал- большевистской партии РФ (НБП), мечтал о захвате Крыма и изменении его статуса. Кроме того, он добавил, что на примете у боевиков еще и Казахстан.

«Мы в НБП собирались захватывать Крым либо север Казахстана, и мы и не скрывали, что наша идея фикс была создать там другую Россию. Мечты сбываются», — заявил Прилепин.

Также пропагандист заявил о создании собственной партии и похвастался открытием отделений в пятидесяти российских городах. По словам Прилепина, желающих вступить в ряды его политической силы немало.

«Создал левоконсервативную партию людей, которые плюс-минус разделяют мои убеждения на государственность, на экономику, на политику, на Крым и на прочие болевые точки», — пояснил он.

Также ранее сообщалось, что известный пропагандист Прилепин отметил, что поддерживает войну на Донбассе, а также в Чечне. И если в Украине он воевал на стороне боевиков, то в России – на стороне федералов. Сам Прилепин заявляет, что поддерживает "интересы Российского государства и российских людей".

Касательно судьбы Донбасса, пропагандист считает, что временно оккупированные территории отделятся, и Украине придется смириться с этим фактом.

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что путинист Прилепин полез в драку и стал посмешищем.