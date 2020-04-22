Российский писатель и террорист Захар Прилепин, который воевал на Донбассе на стороне боевиков, рассказал о планах боевиков
Так, в интервью для издания Собеседник пропагандист назвал Крымский полуостров «национал-большевистской мечтой во плоти».
Он отметил, что, еще будучи членом национал- большевистской партии РФ (НБП), мечтал о захвате Крыма и изменении его статуса. Кроме того, он добавил, что на примете у боевиков еще и Казахстан.
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«Мы в НБП собирались захватывать Крым либо север Казахстана, и мы и не скрывали, что наша идея фикс была создать там другую Россию. Мечты сбываются», — заявил Прилепин.
Также пропагандист заявил о создании собственной партии и похвастался открытием отделений в пятидесяти российских городах. По словам Прилепина, желающих вступить в ряды его политической силы немало.
«Создал левоконсервативную партию людей, которые плюс-минус разделяют мои убеждения на государственность, на экономику, на политику, на Крым и на прочие болевые точки», — пояснил он.
Также ранее сообщалось, что известный пропагандист Прилепин отметил, что поддерживает войну на Донбассе, а также в Чечне. И если в Украине он воевал на стороне боевиков, то в России – на стороне федералов. Сам Прилепин заявляет, что поддерживает "интересы Российского государства и российских людей".
Касательно судьбы Донбасса, пропагандист считает, что временно оккупированные территории отделятся, и Украине придется смириться с этим фактом.
Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.
Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.
Также Politeka писала, что путинист Прилепин полез в драку и стал посмешищем.